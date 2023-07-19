Названы самые ленивые знаки зодиака: они не любят переутомляться

Некоторые знаки зодиака полны энергии. Овны, Скорпионы или Козероги могут делать все, что задумали, в быстром темпе, а вот Рыбы, Весы, Тельцы и Львы отличаются ленью. Они все откладывают на потом и не любят переутомляться.

Рыбы

Рыбы амбициозны, но им очень мешает их чувствительность. Уроженцам знака постоянно приходится сталкиваться со многими раздражителями, вызывающими стресс. Из-за этого они быстро устают от всего и просто хотят вздремнуть.

Весы

Весы предпочитают проводить время, витая в облаках, а не работая. Когда они, наконец, решают действовать, разочаровываются при первой же неудаче. Уроженцы знака начинают мечтать о чем-то другом и без сожаления бросают все.

Телец

Тельцы ненавидят спешку и плохо справляются с давлением. В их жизни время течет медленнее, тем более, что им нужно много времени на размышления, прежде чем действовать. Это один из самых дисциплинированных знаков зодиака, но он очень ленив: не ждите от него трудолюбия.

Лев

У Львов много идей каждый день, однако осенью и зимой, когда дни серые и короткие, люди под этим знаком зодиака резко теряют бодрость. Они едва справляются с задачами, которые летом занимают у них всего несколько минут. Львы стают ленивыми и теряют интерес к жизни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.