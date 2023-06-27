Названы самые обидчивые знаки зодиака: не прощают и не забывают ничего

Некоторые люди не могут простить или забыть вред, который кто-то им причинил. И не важно, сколько лет прошло – они отомстят обидчику, как только будет такой момент, и проявят всю свою жестокость.

Телец

В жизни Телец больше всего боится двух вещей – перемен и предательства. Когда кто-то причиняет ему боль, это окончательный конец отношений. Он не примет никаких извинений. Люди, рожденные под этим знаком, чрезвычайно собственники, и им трудно доверять кому-либо. Если они терпят неудачу, немедленно начинают ненавидеть и человека, который причинил им боль, и самих себя, потому что они так ошиблись. Они не могут ни забыть, ни отпустить.

Близнецы

Близнецы отличаются непростым характером, они известны тем, что имеют два лица, а их поведение может внезапно измениться на 180 градусов. Сегодня уроженцы знака окружают кого-то любовью, а на следующий день холодны. Хотя они сами обычно имеют на своей совести много грехов в отношениях, никогда не простят партнера. В одно мгновение Близнецы выкинут обидевшего их человека из своей жизни, не дав ему даже слова сказать

Скорпион

Люди, рожденные под этим знаком, не возлагают больших надежд на своих близких. По сути, они с самого начала ожидают предательства, поэтому готовятся соответствующим образом. Они не могут простить, потому что это кажется им непрактичным. Ведь если кто-то сделал им больно один раз, очевидно, что сделает это снова. В отличие от других знаков зодиака, Скорпион не только не умеет прощать, но и настойчиво планирует месть.

Рыбы

Представители этого знака чрезвычайно чувствительны, поэтому легко обижаются. Все, что нужно, – это короткое слово или жест, которые не понравились. Рыбы никогда не забывают обиды и громко об этом говорят. Они – мастера драмы, которые все переживают очень театрально и напоказ. Вскоре все друзья узнают их историю: кто их обидел, как и почему.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.