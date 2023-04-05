Названы самые счастливые числа для всех знаков зодиака: они привлекают удачу

Многие замечали, что некоторые числа в их жизни играют особенную роль. Например, определенные даты являются удачными – везет во всех делах, за что бы не брались.

По словам астрологов, это действительно не случайность. Так, у каждого знака зодиака есть свои счастливые цифры. Читайте детальнее!

Овен (21 марта - 19 апреля)

Целеустремленным уроженцам этого знака зодиака суждено достичь больших успехов в карьере. Их удачные числа: 5, 8, 16, 24, 27, 37, 38, 43, 50, 51.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Людям, рожденным под знаком Тельца, не особо везет в любви. Они сталкиваются с множеством препятствий, прежде чем обрести счастье. Их удачные числа: 4, 5, 8, 10, 11, 22, 23, 34, 37, 45, 46.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы являются сильными, любознательными, страстными и мотивированными личностями, которые готовы много учиться и делать открытия. Их счастливые числа: 6, 9, 11, 19, 25, 34, 35, 47, 60.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки входят в тройку самых удачливых знаков, хотя и могут сталкиваться в жизни с определенными трудностями. Но те лишь закаляют их характер. Счастливые числа: 3, 4, 7, 8, 10, 21, 28, 29, 31, 47, 48, 50.

Лев (23 июля – 23 августа)

Львы обладают сильным характером. Мудрые и решительные, они способны вести за собой людей. Удача всегда с ними, и они об этом знают. Счастливые числа: 1, 2, 3, 4, 17, 18, 37, 44.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Удача почти никогда не бывает на стороне людей, рожденных под знаком Девы, но это не мешает им двигаться к своим целям. Девы научились справляться с трудностями и являются примером для других. Счастливые числа: 4, 9, 16, 17, 22, 26, 38, 41.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы – один из самых удачливых знаков Зодиака, особенно в любви. Эти люди – вечные оптимисты, которые всегда получают то, чего хотят, и видят во всем светлую сторону. Счастливые числа: 6, 7, 9, 26, 30, 35, 38, 43, 53.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам всегда везет, особенно в финансовых вопросах, но они часто склонны видеть плохую сторону вещей. Уроженцам знака не хватает уверенности в себе. Счастливые числа: 3, 4, 10, 13, 15, 17, 19, 41, 49.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы являются любимчиками фортуны, которые умудряются избежать всех неприятностей и обойти острые углы. Залог их успеха – оптимизм, а самые счастливые числа: 1, 5, 6, 8, 10, 22, 29, 30, 33, 37, 43, 44.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козероги – это настоящие лидеры, которые знают, как добиться поставленных целей. Людям, рожденным под этим знаком, везет в карьере. Счастливые числа: 7, 10, 17, 18, 21, 24, 36, 49, 59.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Водолеям не очень повезло, их жизнь похожа на американские горки, но они умело справляются с трудностями. Уроженцы знака являются настоящими бойцами, которым всегда удается твердо стоять на ногах. Счастливые числа: 6, 7, 10, 13, 16, 27, 34, 35, 47.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы, как правило, неорганизованны и нерешительны, что мешает им воспользоваться возможностями, которые дарит судьба. Они боятся говорить о чувствах и часто страдают от неразделенной любви. Счастливые числа: 3, 8, 17, 19, 24, 33, 35, 38, 44, 46.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.