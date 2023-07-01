Названы самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле: мечты могут сбыться

Июль 2023 года принесет много перемен всем знакам зодиака – у каждого будет день, который можно назвать особенно счастливым. По словам астрологов, это время является судьбоносным и способно "запрограммировать" будущее.

Овен – 23 июля

23 июля могут произойти события, которых вы совсем не ожидали, поэтому отметьте эту дату в своем календаре и проживите день на полную катушку.

Телец – 18 июля

Идеальный день для принятия решений и осуществления мечты. Используйте все возможности, но не забывайте о безопасности.

Близнецы – 29 июля

Этот день напомнит вам, как важно полностью посвятить себя своим целям и сказать "да" возможностям, которые вам предоставляются. Рискуйте!

Рак – 19 июля

19 июля вы можете получить помощь от кого-то далекого. Формируйте новые цели, готовьтесь и планируйте.

Лев – 24 июля

Вы будете давать обещания и долго думать об отношениях с близким вам человеком.

Дева – 3 июля

Вы почувствуете себя заново родившимся и начнете новую главу жизни в любви и творчестве.

Весы – 24 июля

Если вы думаете о серьезных отношениях, не бойтесь сделать первый шаг. Это подходящее время, чтобы признаться в чувствах или сделать предложение.

Скорпион – 15 июля

Лучший день, чтобы столкнуться лицом к лицу с тем, что все это время стояло на вашем пути.

Стрелец — 29 июля

Исследуйте свою чувственность – и посвящайте свое время тому, что доставляет вам удовольствие.

Козерог — 19 июля

Слушайте свое сердце больше, чем в любой другой день. Рискуйте и наслаждайтесь всем ​​в полной мере.

Водолей – 21 июля

Обязательно поразмышляйте над уроками, которые вы усвоили – это позволит добраться туда, куда вы хотите.

Рыбы – 3 июля

Не бойтесь отправятся в путь в этот день, перед вами откроются новые возможности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.