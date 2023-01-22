Названы самые удачные и опасные дни 2023 года: ошибка может дорого стоить
2023 год будет не таким тяжелым, как 2022, однако перемен окажется много, и к ним нужно быть готовыми. Чтобы минимизировать риски при принятии важных решений, заключении контрактов, переезде, их нужно планировать на благоприятные даты.
По словам астролога Влада Росса, в этом году будет всего 7 дат, которые считаются счастливыми. Полный перечень:
5 мая – день благоприятен для вступления в брак, деловых переговоров и крупных покупок;
22 июня – день благоприятен для покупок, решения финансовых вопросов и активной деятельности в любой сфере;
1 июля – отличное время для долгосрочных инвестиций и вступления в брак;
7 июля – благоприятный день для дальних поездок и путешествий, покупок, активной деятельности;
9 сентября – лучшее время для покупки надвижимости и организации бизнеса;
22 сентября – хорошая дата для дальних поездок и путешествий, обучения, карьерного роста;
23 декабря – благоприятный день для финансовых сделок и заключения брака.
Самые опасные дни, когда есть риск попасть в ДТП, потерять в деньги или пострадать от других неприятностей:
15-20 марта;
19-22 мая;
24-28 июня;
7-10 октября;
10-13 ноября;
17-22 декабря.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.
В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.