Названы самые удачные и опасные дни 2023 года: ошибка может дорого стоить

2023 год будет не таким тяжелым, как 2022, однако перемен окажется много, и к ним нужно быть готовыми. Чтобы минимизировать риски при принятии важных решений, заключении контрактов, переезде, их нужно планировать на благоприятные даты.

По словам астролога Влада Росса, в этом году будет всего 7 дат, которые считаются счастливыми. Полный перечень:

5 мая – день благоприятен для вступления в брак, деловых переговоров и крупных покупок;

22 июня – день благоприятен для покупок, решения финансовых вопросов и активной деятельности в любой сфере;

1 июля – отличное время для долгосрочных инвестиций и вступления в брак;

7 июля – благоприятный день для дальних поездок и путешествий, покупок, активной деятельности;

9 сентября – лучшее время для покупки надвижимости и организации бизнеса;

22 сентября – хорошая дата для дальних поездок и путешествий, обучения, карьерного роста;

23 декабря – благоприятный день для финансовых сделок и заключения брака.

Самые опасные дни, когда есть риск попасть в ДТП, потерять в деньги или пострадать от других неприятностей:

15-20 марта;

19-22 мая;

24-28 июня;

7-10 октября;

10-13 ноября;

17-22 декабря.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.