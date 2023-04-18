Названы самые 'взрывоопасные' пары по знаку зодиака: они будут ходить на грани

Многие мечтают найти вторую половинку и построить гармоничные отношения, в которых бы оба партнера понимали и поддерживали друг друга. Но есть пары, в которых постоянно возникают конфликты, даже несмотря на сильные чувства.

По словам астрологов, это связано со знаком зодиака. Так, есть три пары, которых считают "взрывоопасными".

Овен и Скорпион

Уроженцы этих знаков зодиака страстные, они быстро влюбляются, но очень ревнивы. Овны и Скорпионы будут изводить друг друга подозрениями и устраивать скандалы из-за мелочей. Ни один из них не пойдет на уступки и не признает ошибки, что негативно сказывается на отношениях. Импульсивность в поступках способна разрушить союз.

Телец и Близнецы

Тельцы и Близнецы способны довести друг друга до белого каления, даже если между ними есть сильная связь. Уроженцы этих знаков нетерпеливы, требовательны, не хотят слышать никого и делают только то, что хотят сами. Им очень трудно, а иногда даже невозможно преодолеть разногласия, которые возникают практически каждый день.

Лев и Рак

Львы и Раки выдвигают друг другу высокие требования и мечтают, чтобы все было идеально. Однако, столкнувшись с первыми же трудностями, сдаются. У них не хватает сил и терпения, чтобы совместно решать проблемы, и это становится серьезным препятствиям на пути к долгосрочным отношениям. Уроженцы знака легко устроят скандал, но вряд ли сядут вместе, чтобы спокойно обсудить волнующий вопрос.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.