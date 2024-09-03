Названы ТОП-10 лучших семейных кроссоверов до $12 000

Если вы имеете ограниченный бюджет, выбор подержанного семейного кроссовера может стать настоящим вызовом. Однако на вторичном рынке можно найти много интересных предложений, стоимость которых не превышает полмиллиона гривен (около 12 000 долларов).

Специалисты издания WhatCar составили список из 10 лучших кроссоверов с пробегом в этом ценовом диапазоне, которые отлично подходят для семейных нужд.

1. Seat Ateca

Модель: 1.5 TSI EVO SE 5dr

Ускорение до 100 км/ч: 9 секунд

Расход топлива: 5,1 л/100 км

Объем багажного отделения: 510 литров

Плюсы: просторный салон, лучшая управляемость в своем классе, большой багажник.

Минусы: некоторые конкуренты предлагают более гибкое расположение сидений и более богатый в отделке интерьер.

2. Kia Sportage

Модель: 1.6T GDi 157 48V ISG 3 5dr

Ускорение до 100 км/ч: 9,9 секунд

Расход топлива: 5,5 л/100 км

Объем багажного отделения: 562 литра.

Плюсы: просторный и функциональный салон, хорошая управляемость.

Минусы: шумный дизельный двигатель, средний уровень комфорта во время езды.

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3. Hyundai Tucson

Модель: 1.6 TGDi Hybrid 230 SE Connect 5dr 2WD Auto

Ускорение до 100 км/ч: 8 секунд

Расход топлива: 4,7 л/100 км

Объем багажного отделения: 616 литров

Плюсы: просторный салон, богатый набор опций, экономичный двигатель.

Минусы: жесткая подвеска, дешевые отделочные материалы салона.

4. Dacia Duster

Модель: 1.6 SCe Essential

Ускорение до 100 км/ч: 11 секунд

Расход топлива: 6,2 л/100 км

Объем багажного отделения: 445 литров

Плюсы: большой багажник, доступная цена, надежность.

Минусы: базовая комплектация, невысокий уровень безопасности.

5. MG ZS

Модель: 1.5 VTi-TECH Excite 5dr

Ускорение до 100 км/ч: 10,9 секунд

Расход топлива: 5,5 л/100 км

Объем багажного отделения: 448 литров

Плюсы: просторный интерьер, современная мультимедийная система.

Минусы: среднее качество отделки салона, жесткая подвеска.

6. Renault Kadjar

Модель: 1.2 TCe Dynamique Nav

Ускорение до 100 км/ч: 10 секунд

Расход топлива: 5,4 л/100 км

Объем багажного отделения: 472 литра.

Плюсы: просторный салон, экономичный двигатель, тихий ход.

Минусы: слабое качество материалов, жесткость подвески.

7. Nissan Qashqai

Модель: 1.3 DiG-T MH N-Connecta 5dr

Ускорение до 100 км/ч: 10,2 секунды

Расход топлива: 5,3 л/100 км

Объем багажного отделения: 479 литров.

Плюсы: тихий и комфортный салон, хорошая экономичность топлива.

Минусы: сомнительная надежность, ограниченная видимость сзади.

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8. Volkswagen Tiguan

Модель: 2.0 TDI Match

Ускорение до 100 км/ч: 9,3 секунды

Расход топлива: 5,2 л/100 км

Объем багажного отделения: 470 литров

Плюсы: высокое качество интерьера, экономичные двигатели.

Минусы: жесткая подвеска, высокая стоимость на вторичном рынке.

9. Suzuki SX4 S-Cross

Модель: 1.0 Boosterjet SZ4

Ускорение до 100 км/ч: 11,4 секунды

Расход топлива: 5,4 л/100 км

Объем багажного отделения: 430 литров

Плюсы: наличие полного привода, хорошая управляемость.

Минусы: мало места для ног на задних сиденьях, жесткая подвеска.

10. Skoda Yeti

Модель: 1.2 TSI Outdoor

Ускорение до 100 км/ч: 11,6 секунд

Расход топлива: 5,8 л/100 км

Объем багажного отделения: 416 литров

Плюсы: просторный салон, отличная управляемость, функциональность.

Минусы: устаревшие технологии, шум в салоне.

Напомним, ранее были названы ТОП-5 самых надежных авто с пробегом до $10 000.

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