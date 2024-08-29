Названы ТОП-4 авто за 150 тыс. грн, которые дешево обслуживать
Некоторые водители убеждены, что приобрести надежный автомобиль за 150 000 гривен почти нереально. Однако на украинском рынке подержанных авто можно найти четыре модели, которые не только надежны, но и просты и дешевы в обслуживании.
Об этом пишет издание "Твоя Машина" и приводит список этих автомобилей.
- Mitsubishi Galant. Владельцы этого автомобиля высоко оценивают его надежность, хорошую динамику и управляемость. В пределах указанной суммы можно найти варианты 2004-2005 годов выпуска с пробегом около 250 тыс. км.
- Форд Fusion. Эта бюджетная модель, несмотря на свою невысокую цену, отличается надежными двигателями и простотой в обслуживании. За эти деньги можно найти 20-летний автомобиль в хорошем состоянии.
- Chevrolet Lacetti. Эта модель уже получила статус легенды на украинском рынке благодаря привлекательному дизайну, надежности, крепкому кузову и достойному уровню оснащения.
- Renault Logan. Еще одна легендарная модель на украинских дорогах, известная своей простотой, надежностью и легкостью в обслуживании. За 150 000 гривен можно приобрести версию 2007-2009 годов с надежным 1,4-литровым двигателем.
Напомним, ранее были названы ТОП-5 самых надежных авто с пробегом до $10 000.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!