Названы ТОП-5 надежных авто до 300 тысяч грн в Украине

Сегодня большинство украинских водителей выбирают автомобили на вторичном рынке, где всегда можно найти выгодные предложения. Но что делать, если бюджет ограничен?

Эксперты уверяют, что даже с 300 000 гривен возможно найти надежный автомобиль, который не потребует значительных затрат на обслуживание. Существует пять таких моделей, которые стоит рассмотреть. Об этом пишет "Твоя Машина".

Kia Rio

Эта модель имеет большую популярность в Украине благодаря своим надежным двигателям и крепкой подвеске. За сумму в 300 000 гривен можно найти автомобиль 2011 – 2012 годов выпуска в отличном состоянии.

Mazda 3

Эта модель не только отличается прочностью и надежностью, но и имеет привлекательный вид. В пределах указанного бюджета можно приобрести автомобиль 2008 – 2009 годов выпуска.

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Ford Mondeo

Чтобы найти этот надежный и простой в обслуживании автомобиль в хорошем состоянии за 300 000 гривен, нужно будет потрудиться. Скорее всего, это будет модель 2007 – 2008 годов выпуска с механической КПП и пробегом около 200 тысяч километров.

Citroen C4

Автомобили этой модели 2008 – 2010 годов выпуска имеют хорошую комплектацию и надежные моторы для своего возраста. За 300 000 гривен можно найти такую машину в удовлетворительном состоянии.

Skoda Fabia

Когда-то эта модель была очень популярной, и даже сегодня она демонстрирует отличные характеристики. За сумму в 300 000 гривен можно найти вариант 2009-2010 годов с отличной комплектацией, который оборудован надежным 1,4-литровым двигателем и механической КПП.

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