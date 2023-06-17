Названы три самых ленивых знака зодиака: оставляют все на последний момент.

Некоторые люди при малейшей возможности вместо работы выбирают отдых и сон. Они любят бездельничать и терять время впустую, вместо того, чтобы двигаться к целям. По словам астрологов, речь идет о Рыбах, Овнах и Близнецах.

Рыбы

Люди под этим знаком, как правило, флегматичны, и их "батарейки" быстро разряжаются. Для них характерен беззаботный подход к жизни. Обычно они не любят переутомляться и ценят спокойствие больше всего. Когда их просят о помощи, уроженцы обычно ищут решение, которое помогло бы им не вовлекаться в сам процесс.

Овен

Овны не любят действовать под давлением – когда их прижимают к стенке, они часто отступают. Люди под этим знаком ценят спокойствие и стабильность как в жизни, так и в работе. Они не делают больше, чем требуется, и предпочитают отдыхать на пляже, а не работать. Уроженцы знака плохо справляются с переменами и редко принимают поспешные решения. Им нужно время, чтобы подумать, имеет ли действие смысл.

Близнецы

Люди под этим знаком не оправдывают ожиданий окружающих и делают то, что им хочется в данный момент. Они не переутомляются и быстро впадают в уныние, поэтому прокрастинация и затягивание дел для них – норма. Уроженцы знака не любят, когда им указывают, что делать, поэтому, если кто-то возлагает на них обязанности, быстро отстраняются. Часто вместо тяжелой работы они выбирают отдых.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.