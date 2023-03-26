Названы три самых застенчивых знака зодиака: они всегда боятся сделать первый шаг

Некоторые люди всегда играют первую скрипку в компании и не боятся заявить о себе, но есть и их полные противоположности. Они очень скромные и замкнутые, что может мешать в построении как дружеских, так и любовных отношений.

По словам астрологов, это отчасти связано со знаком зодиака. Так, Близнецы, Раки и Рыбы хотя и могут казаться открытыми, на самом деле очень застенчивые и долго думают даже о том, с чего начать беседу.

Близнецы

Близнецы, как правило, интроверты. У них небольшой круг друзей, которые проверены годами – они тяжело пускают новых людей в свою жизнь. Уроженцы знака застенчивые, особенно, если возникает необходимость как-то отстоять свои интересы. Вместо того, чтобы открыто вести диалог и действовать, они предпочитают бежать от проблем. Близнецам трудно построить счастливые отношения, поскольку они сами никогда не сделают первый шаг.

Рак

Уроженцы этого знака зодиака очень тихие и домашние люди, которые терпеть не могут шумных компаний. Среди незнакомцев они прячутся за маской – Раки застенчивы и с трудом знакомятся с новыми людьми, да и только в том случае, когда этого уже не избежать. Это очень мешает уроженцам знака в достижении успехов на работе, перекрывая путь к карьерному росту.

Рыбы

Рыбы любят жить в своем собственном мире, что делает их одиночками. Они не любят встречаться с другими людьми, не хотят заводить друзей, да и поиском второй половинке тоже возникают проблемы. Уроженцы знака не посещают массовых мероприятий, их трудно вытянуть из дома. Инициативы от Рыб не дождаться, даже если влюблены – они постоянно во всем сомневаются.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.