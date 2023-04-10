Названы три знака зодиака, которые могут забеременеть в 2023 году

2023 год станет временем перемен для трех уроженцев зодиакального круга. По словам астрологов, в их жизни произойдет очень важное событие – они могут забеременеть.

Так, ребенок может появиться у Рыб, Тельцов и Весов. Читайте детальнее!

Рыбы

Женщины-Рыбы могут забеременеть уже в ближайшие месяцы, и это заставит их кардинально пересмотреть планы на будущее. Возможно, они решатся на переезд, задумают ремонт или сменят работу, чтобы нагрузки были поменьше. Уроженцы знака будут находиться под влиянием Нептуна и Юпитера, это сулит, что все перемены будут радостными.

Телец

Для Тельцов 2023 год станет особенно знаковым – до конца года они могут получить долгожданную новость о беременности. Даже если раньше были какие-то проблемы со здоровьем, то теперь их удастся решить. Уроженцы знака начнут активно готовиться к появлению малыша и даже отправятся на специальные курсы для мам.

Весы

В жизни Весов действительно произойдет кардинальный поворот – некоторые не только встретят свою вторую половинку в этом году, но и запланируют пополнение в семье. Забот у уроженцев знака будет очень много, но все они принесут радость. Весы с энтузиазмом возьмутся обустраивать семейное гнездышко, и у них все получится.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.