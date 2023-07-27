Названы три знака зодиака с самым высоким IQ: их считают настоящими гениями

Самые умные знаки зодиака отличаются аналитическим складом ума и высоким IQ, что позволяет им достичь больших высот в избранной сфере деятельности. Астрологи выделяют трех уроженцев зодиакального круга, которых смело можно назвать гениями – они обладают большим потенциалом, креативностью и способны достичь любой цели.

Водолей (20 января – 18 февраля) – стремится узнать правду через доказательства

Водолеи считаются очень умными. Им нравится постоянно расширять свои знания, они начитаны и интересуются технологическими новинками . Благодаря этому у уроженцев знака голова полна идей. Убедить Водолея в своей правоте непросто, потому что он основывается не на вере, а на неопровержимых доказательствах.

Скорпион (23 октября – 21 ноября) – проницательный и интуитивный

Скорпион - человек, который видит намного больше других и проницателен, поэтому его невозможно одурачить. Уроженцы знака умны, психически сильны и очень быстро схватывают новую информацию. У них очень хорошо развита интуиция – с ее помощью они способны разгадывать намерения других.

Дева (24 августа – 22 сентября) – типичный ученый с хорошей памятью

Девы – прирожденные ученые, которые любят проводить исследования, анализировать их, проверять и компилировать. Уроженцы знака прекрасно делают выводы из скрытых закономерностей и аномалий, именно поэтому способны добиться больших успехов. Девы все время думают и творят, как и подобает гению – они задают много вопросов. Помимо интеллекта, у них также хорошо развиты организаторские способности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.