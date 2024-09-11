Не используйте суржиковое "привет": как красиво здороваться на украинском
Часто можно услышать, как украинцы нарушают языковые нормы, употребляя русское слово "привет" для приветствия с друзьями или знакомыми.
Издание "Апостроф" объясняет, как корректно поздороваться и почему следует отказаться от русской кальки "привет".
В украинском языке нет слова "привет", которое мы часто используем для приветствий. На самом деле это слово является калькой с русского.
В нашем языке существует более двадцати разных слов и фраз для приветствия. Поэтому совсем не трудно найти замену русского "привет", которая понравится именно вам.
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"Привіт" – не стесняйтесь использовать это слово, ведь оно абсолютно украинское.
"Вітаю" или "мої вітання" – такие фразы подходят для поздравления с малознакомыми или незнакомыми людьми.
Существует еще 10 слов и выражений, которые можно использовать для поздравления, не употребляя "привет":
- Добрий день!
- Добридень!
- На добридень!
- Радий вітати вас!
- Моє шанування!
- Доброго здоров’я!
- Здоров!
- Здоровенькі були!
- Добрий ранок!
- Здрастуйте!
Напомним, ранее мы рассказывали о трех украинских фразах взамен банальному "пока".
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