'Не могла звать на помощь, потому что с детства глуха': женщина рассказала о спасении сестры в Днепре

В Днепре сегодня, 15 января, спасателям удалось извлечь из-под завалов, уничтоженной российской ракетой многоэтажки, женщину. Ею оказалась Екатерина Зеленская.

Ее сестра Алина сообщила, что женщина с рождения глуха, поэтому не могла звать на помощь. Об этом она написала на странице в Instagram.

"Это Катя – моя сестра! Ее нашли только сегодня утром и слава Богу живой. Она с семьей жила в том проклятом доме на Победе! Она не могла звать на помощь, потому что с детства глуха! Ищут еще ее годовалого ребенка и мужа! Дай Бог найдут живыми и невредимыми. Молимся", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, судьба ребенка и мужа Екатерины неизвестна, хотя некоторые местные СМИ распространили неподтвержденную информацию об их гибели.

Сестра спасенной женщины оставила реквизиты, по которым можно помочь Екатерине Зеленской и ее семье:

4149 4991 4779 1758 – Кулак Оксана Ивановна (мама Кати);

5375411202828419 – "банка" в Монобанке.

Добавим, согласно последним данным, количество погибших и раненых после российского ракетного удара в Днепре составляет 30 человек (из них 1 ребенок) и 75 человек (из них 13 детей) соответственно. Спасателям удалось спасти 39 жителей дома на жилом массиве Победа.

Напомним, в течение 14 января российская федерация совершила несколько массированных ракетных обстрелов по украинским населенным пунктам. Утром были атакованы Киев и Киевская область, в течение дня взрывы раздавались в нескольких областях.

Под вечер россия выпустила ракету по многоквартирному дому в Днепре.

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