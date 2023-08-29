Не нужно выбрасывать: что делать с гнилыми яблоками в саду

Приближаясь к концу лета, многие дачники сталкиваются с проблемой появления гнилых яблок. Поэтому возникает вопрос, как их можно использовать, или все же придется выбросить?

Издание Pixel ответило на этот вопрос и рассказало, как с пользой для сада и огорода можно использовать гнилые яблоки.

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Выбросить подгнившие яблоки не стоит, ведь они могут стать отличным природным источником питательных веществ для растений в вашем саду. Их рекомендуют использовать их для подкормки деревьев, кустов и других растений.

Как подкормить растения гнилыми яблоками:

Выкопайте неглубокие бороздки вокруг деревьев, кустов или других растений. Глубина может быть примерно 10–15 сантиметров. Измельчите подгнившие яблоки и распределите их в подготовленных бороздках. Посыпьте на яблоки слой земли, смешанный с перегноем. Затем прикройте это место слоем соломы, опилок или опавших листьев.

Этот способ способствует увеличению урожайности и иммунитета растений. Особенно эффективен он для смородины, крыжовника, малины и плодовых деревьев.

Такой подход к использованию подгнивших яблок не только помогает использовать избыток плодов, но и способствует восстановлению плодородия почвы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

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