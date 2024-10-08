Не переплачивайте за свет: как правильно считать платеж по счетчику

Как правило, коммунальные платежи рассчитываются автоматически после передачи показаний счетчика. Система самостоятельно выполняет начисления.

Чтобы убедиться в правильности начислений от регулятора, можно провести расчеты самостоятельно. Для этого следует установить показатели счетчика за месяц. Об этом пишет 24 канал.

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От текущих показателей нужно отнять данные за предыдущий месяц. Это позволит определить количество использованных киловатт за указанный период.

Стоит напомнить, что для того, чтобы зафиксировать показатели, необходимо записать цифры со счетчика, за исключением тех, которые отделены запятой или обозначены красным цветом.

Если полученные показатели отличаются от данных, предоставленных регулятором, потребитель имеет право обратиться в контакт-центр для разъяснений. В случае выявления ошибки счет будет пересчитан.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинцев коснется новый тариф на электроэнергию с 1 октября.

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