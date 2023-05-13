Не помешает фигуре: рецепт низкокалорийного овощного супа с минимумом калорий

Лето на пороге и все желают привести свою фигуру в порядок. Не всем подходят изнурительные диеты, поэтому предлагаем вам рецепт диетического овощного супа, содержащий минимум калорий.

Ингредиенты:

– Лук – 1 шт

– Морковь – 1 шт

– Помидор – 1 шт

- Цветная капуста - 200 г

– Зеленый горошек – 100 г

– Зелень – 1 пучок

– Соль, перец - по вкусу

– Сливочное масло или масло для обжаривания

– Для бульона:

– Вода – 2,5 литра

– Корень сельдерея – 0,5 шт

– Морковь – 1 шт

– Лук – 1 шт

– Чеснок - 1 зубчик

– Душистый перец - 2-3 горошины

– Лавровый лист – 1 шт

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Способ приготовления:

1. Бульон: все овощи слегка обжарьте на сковороде. Залейте водой, добавьте специи, соль и перец. Варите 20 минут, процедите.

2. Помойте и почистите лук и морковь и порежьте небольшими кубиками. Положите овощи в бульон, варите 15 мин.

3. Разберите на соцветие цветную капусту.

4. Ошпарьте помидор, очистите его от кожуры и порежьте.

5. Капусту, помидор и зеленый горошек бросьте в суп и варите 10 мин.

6. Подавайте с зеленью.

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