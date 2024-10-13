Не так, как люди: ученые узнали, каким мир видят кошки

Ветеринар Хейли Бергеланд, имеющая более 10 лет опыта работы, поделилась интересными фактами о том, как коты воспринимают окружающий мир. Она рассказала, что зрение кошек отличается от человеческого, и это знание может помочь владельцам улучшить взаимодействие с любимцами.

В своей статье для портала Daily Paws Бергеланд отметила, что в отличие от людей коты не воспринимают весь цветовой спектр. Они четко различают сине-фиолетовые и желто-зеленые оттенки, но практически не видят красно-оранжевые цвета. Основные цвета, которые распознают кошки, – это оттенки желтого, серого и голубого.

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Несмотря на ограниченный цветовой спектр, кошки остаются отличными охотниками. Их глаза приспособлены к видению во тьме, что позволяет им эффективно охотиться даже при слабом освещении. Важна также способность к обнаружению наименьших движений, что делает котов чрезвычайно чувствительными к изменениям в окружающей среде.

Бергеланд советует владельцам учитывать особенности зрения кошек при выборе игрушек. По ее словам, кошек больше привлекает движение, чем цвет. К примеру, лазерная указка привлекает животных не из-за красного цвета, а благодаря скорости и непредсказуемости движений. Однако ветеринар предостерегает, что такая игра может оставлять кошек разочарованными из-за невозможности "поймать" цель.

Чтобы сделать игру с кошкой более интересной, ветеринар рекомендует использовать имитирующие охоты игрушки с быстрыми и непредсказуемыми движениями. Если владельцы хотят выбрать цветные игрушки, следует отдавать предпочтение предметам желтого, голубого или зеленого цветов – именно их лучше всего воспринимают кошки.

Также Бергеланд напоминает, что кошки наиболее активны во время рассвета и сумерек, когда их природный инстинкт охотника особенно силен. Поэтому не стоит удивляться, если любимец именно в это время начинает активно играть или приносит домой свой улов.

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