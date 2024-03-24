Не только пенсия: какие еще выплаты изменились после индексации в марте
Какие социальные выплаты выросли после индексации пенсий 2024 года
С 1 марта 2024 г. в Украине начались плановые индексации пенсий. На этот раз пересмотрели выплаты не только обычным пенсионерам, но и другим категориям граждан, например, чернобыльцам.
В этом году выплаты граждан проиндексировали на 7,96%. Более подробно об этом можно узнать на Facebook странице Пенсионного фонда Украины.
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Кого коснулась индексация?
- Страховые выплаты: тем, кто испытывает тяжелую болезнь или увечье из-за работы.
- Чернобыльцев: минимальные пенсии ликвидаторов ЧАЭС в зависимости от группы выросли до:
- I группа: 14 308,46 грн
- ІІ группа: 11 446,77 грн
- ІІІ группа: 8 585,08 грн
- Военные: минимальные пенсии для участников боевых действий и людей с инвалидностью, полученной в результате боевых действий, выросли до:
- I группа: 15 347 грн
- ІІ группа: 12 396 грн
- ІІІ группа: 8 500 грн
- Участники боевых действий: 4 958 грн
Что это значит?
- Минимальные пенсии выросли на 100 грн.
- Максимальное увеличение составило 1 500 грн.
- В среднем пенсионные выплаты увеличились на 397,07 грн.
- Средний размер пенсии после индексации вырос до 5 792,02 грн.
Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.
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