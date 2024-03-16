Не только в марте: кому из пенсионеров увеличат выплаты в следующем месяце

Кому из украинцев увеличат пенсию в апреле

Пенсии снова вырастут! На этот раз прибавку получат те, кто продолжает работать, а также пожилые люди, достигшие 65 лет и имеющие необходимый стаж.

Работающие пенсионеры могут рассчитывать на автоматический перерасчет. Им не нужно никуда уходить и ничего писать. В общем, пересчет затронет 654 тысяч человек, пишет top.today.ua.

Читайте также: Какие пенсионные выплаты выросли вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

Для пожилых людей, достигших 65 лет, пенсия будет не менее 40% от минимальной зарплаты. С 1 апреля минималка возрастет до 8000 грн, поэтому пенсия будет не менее 3200 грн.

Напомним, что в 2023 году пенсия 65-летних граждан составляла от 2680 грн, а с 1 января 2024 - 2840 грн. Это связано с ростом минимальной зарплаты.

Тем, кто не имеет необходимого стажа, пенсию не назначат. Им могут дать пособие на шесть месяцев.

А что с другими доплатами?

За сверхнормативный стаж – 23,6 грн за каждый год.

– 23,6 грн за каждый год. Одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе - 944 грн.

- 944 грн. За возраст (от 70, 75 и 80 лет), особые заслуги и статус – также предусмотрены доплаты.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!