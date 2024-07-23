Не в августе: правительство определилось, когда дети пойдут в школу

23 июля 2024 Кабинет Министров Украины определил даты начала и окончания нового учебного года в общеобразовательных школах. Согласно решению правительства учебный год начнется 2 сентября 2024 года и завершится 30 июня 2025 года.

Как говорится в сообщении правительственного паблика "Уряд online", областным государственным администрациям поручено обеспечить организацию образовательного процесса в зависимости от ситуации в каждом регионе.

"Отдельное постановление определяет начало нового учебного года в общей средней школе с понедельника, 2 сентября. Но его завершение 30 июня 2025 года", - отметили в правительстве.

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Когда в школу 2024. Источник: t.me/uriad24 Когда в школу 2024. Источник: t.me/uriad24

В июне Министерство образования и науки рекомендовало высшим учебным заведениям, колледжам и училищам начать учебный год с августа, а также проводить занятия в теплые месяцы года.

В частности, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в связи со сложной ситуацией с электроснабжением в городе учебный год начнется уже 19 августа.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что первый звонок в его городе может прозвучать 1 или 15 августа.

Напомним, Министерство образования и науки Украины разработало проект обновленной учебной программы "Защита Украины" для 10-11 классов общеобразовательных школ. Ученики подробно будут изучать предмет "Защита Украины".

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