Не все пенсионеры получат свои выплаты в октябре: в чем причина и кого это касается

В октябре не все украинские пенсионеры получат пенсию. Ограничения будут касаться тех, кто имеет статус ВПЛ, предоставленный до 24 февраля 2024 года, но не прошел идентификацию.

Об этом проинформировали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, пишет ТСН.

В министерстве подчеркивают, что эта группа граждан имеет возможность восстановить пенсионные выплаты. Для этого нужно пройти идентификацию в отделении Пенсионного фонда, через личный кабинет на веб-портале ПФУ или в отделении "Ощадбанка".

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"После прохождения идентификации выплата пенсии будет продолжена. Средства будут выплачены за все месяцы, за которые человек не получал пенсию из-за непрохождения идентификации", – отмечается в сообщении.

В Минреинтеграции подчеркнули, что приостановление выплат не означает отмену пенсии. Она остается на счетах ПФУ, пока человек не пройдет идентификацию.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать самые выгодные годы для начисления пенсии.

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