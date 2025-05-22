Не всем пенсионерам: какие две категории украинцев могут получить доплату 590 грн

Согласно украинскому пенсионному законодательству отдельные категории граждан имеют право на дополнительные выплаты к пенсии, а также могут воспользоваться льготой досрочного выхода на пенсию. Такое право предусмотрено для лиц со статусом участника боевых действий (УБД).

Такие нормы закреплены в Законе Украины №3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Согласно действующему законодательству, лицам со статусом участника боевых действий (УБД) и людям с инвалидностью, полученной в результате войны, гарантирована ежемесячная доплата к пенсии в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2025 году этот прожиточный минимум остается на уровне 2361 гривны. Таким образом, дополнительная выплата для каждого УБД составляет 590 грн. в месяц.

Кроме этого, согласно закону "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны" предусмотрена еще одна ежемесячная целевая помощь – в размере 40 гривен.

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Доплата за статус УБД может начисляться вне зависимости от вида пенсионного обеспечения – ее получают как гражданские лица, так и военнослужащие.

Льготы по досрочному выходу на пенсию

Закон также дает возможность раньше выйти на пенсию:

мужчины – с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа;

женщины – с 50 лет, если у них не менее 20 лет трудового стажа.

Особенности пенсионных выплат для военнослужащих

Согласно действующему законодательству, пенсионеры, получающие военную пенсию и снова поступающие на службу, не теряют права на пенсионные выплаты – они продолжают начисляться в течение всего периода повторной службы.

После окончательного освобождения из рядов Вооруженных сил пенсия перечисляется с учетом дополнительной выслуги лет, набранной к моменту демобилизации.

Если же после такого перерасчета новый размер пенсии окажется меньше выплачиваемого до возвращения на службу, лицо имеет право получать предыдущую – большую – сумму.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинцев перечислят пенсии сразу через несколько месяцев.

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