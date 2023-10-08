Не выбрасывайте пробки от бутылок с вином: пять невероятных лайфхаков

Пробки предназначены не только для закупоривания бутылок вина и шампанского. Их можно использовать разными способами дома.

Их можно использовать для создания полезных и красивых вещей. Так что, если у вас накопилось много пробок, не торопитесь их выбрасывать.

Для вазонов. Из пробок можно создать коврик под цветочные горшки. Надо нарезать из пробок "монетки", склеить их между собой и создать своеобразный коврик. Также пробки можно измельчить и использовать при посадке растений в горшки. Они образуют дренаж в почве.

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На кухне. Пробками от бутылок с вином можно закупорить другие емкости. Например, бутылки с жидкостями – уксусом, лимонадом или компотом, чтобы туда не попадала пыль, или вредители. Если крышки для кастрюль имеют сверху металлическую ручку, она может сильно нагреваться. Чтобы не приходилось каждый раз брать полотенце, чтобы открыть крышку, то под ручку крышки можно засунуть пробку, чтобы она плотно держалась. И в следующий раз, когда нужно будет снять крышку с кастрюли, просто возьмитесь за пробку – она не нагревается.

В обиходе. Пробки от бутылок с вином можно использовать для создания оригинального домашнего декора, такого как свечные подставки, рамки для картин и другие предметы.

Из пробок можно создать свечи (при условии, что она натуральная и не содержит синтетических материалов). Для этого нужно взять небольшую стеклянную емкость и заполнить ее спиртом, а внутрь положить пробки. Где-то через 12 часов они впитают у себя спирт. Затем пробки втыкают в подсвечник, закрепляют их как свечи и поджигают. Пробка, напитанная спиртом, будет гореть дольше, чем обычная свеча.

Еще одна чрезвычайно практичная идея — использовать пробку для ухода за холодильником. Пробка как губка впитывает лишнюю влагу и может поглощать запахи. Просто разложите пробки в холодильнике на разных полках.

Кстати, если вы выпили не все вино из бутылки и планируете это сделать потом, можно закупорить бутылку пробкой повторно. Чтобы пробка могла войти на прежнее место, ее надо погрузить в кипяток примерно на десять минут. Затем вытяните пробку из кипятка, немного охладите и закупорьте бутылку.

Напомним, что существует специальный раствор для удаления накипи из чайника. Этот простой лайфхак поможет избавиться от этой неприятной проблемы за 5 минут.

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