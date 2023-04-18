Не выливайте воду после промывания круп: Как удобрить комнатные растения

Цветоводство – прекрасное хобби для тех, кто проводит много времени дома. Но для того, чтобы растения выглядели привлекательно, важно создать для них благоприятные условия и ухаживать правильно. Если вы уже знаете, почему цикламен может погибнуть и как размножать фикус дома, то вот еще один полезный лайфхак от опытных цветоводов: не выливайте воду после промывки крупы, поскольку она может быть использована как удобрение для ваших комнатных растений. Вместо этого используйте ее для полива цветов.

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Многие хозяйки знают, что перед приготовлением гарнира нужно промыть крупу. Некоторые промывают только рис, чтобы удалить лишний крахмал и получить рассыпчатую кашу, а другие делают это с разными крупами, такими как гречка, пшено, булгур, овсянка или кускус.

Конечно, воду, остающуюся после промывания круп, большинство хозяек выливают, но это не рекомендуется делать, если у вас есть комнатные растения. Причина в том, что вода содержит полезные вещества, такие как кремний, фосфор, магний и железо, которые могут служить как отличное удобрение для цветов.

Как можно использовать воду из-под круп для полива растений? Если вы только что пересадили растение в новый грунт, следует поливать его водой, оставшейся после промывания круп, через 2 месяца. Обычно новый грунт содержит достаточно всех необходимых веществ для растения, но использование воды из-под круп может быть дополнительным источником макро- и микроэлементов, необходимых для здоровья растений.

Для этого, после промывки крупы, сохраните воду в отдельном контейнере, например, в бутылке или кухонной кастрюле. Дайте ей отстояться в течение нескольких часов, чтобы отстояться все содержащиеся в крупе вредные вещества. Затем можно использовать эту воду для полива комнатных растений.

Чтобы не повредить растениям, рекомендуется разведение воды из-под крупы в соотношении 1:3 или 1:4, то есть на 1 часть воды из-под крупы добавляйте 3-4 части простой воды, например, кипяченой или отстоянной. Это поможет избежать превышения концентрации макро- и микроэлементов в почве, что может оказаться вредным для растений.

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