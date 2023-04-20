Не забудьте посолить: ценители ответили, почему в кофе добавляют соль
Соль делает вкус кофе ярче, смягчает горечь и сбалансирует кислинку. Добавьте соль в кофе и его аромат станет непревзойденным. Кроме того, соль нейтрализует мочегонное действие напитка и восстанавливает солевой баланс.
В Турции есть интересная традиция, связанная с соленым кофе. Если девушка подала своему поклоннику очень пересоленный кофе – это значит, что он ей не нравится. Также, таким образом, девушка может деликатно отказать от предложения руки и сердца.
Как пить кофе с солью
- Соль в кофе можно добавлять только когда вы варите напиток в турке.
- Берите кофе мелкого помола.
- Ни в коем случае не берите растворимый кофе.
- Кофе должен быть высокого качества.
- Подавайте к кофе с солью стакан воды.
Читайте также: Продукты, которые нельзя добавлять в кофе.
Рецепт классического кофе с солью.
Ингредиенты:
– стакан воды (примерно 150-180 миллилитров);
– кофе молотый – на такой объем хватит 1,5 чайных ложек;
– соль – щепотка;
– сахар – половина столовой ложки.
Способ приготовления:
Засыпьте в турку кофе, соль и сахар, залейте водой и варите на небольшом огне. Дождитесь, пока пенка начнет подниматься вверх, снимите с огня и перелейте в чашку.
Обратите также внимание на рецепт королевского пирога, который будет подаваться на коронацию Чарльза III.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !