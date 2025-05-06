Небольшие дожди и до +22: прогноз погоды в Украине на 7 мая
Во вторник, 7 мая, в Украине ожидается переменная погода с периодическими дождями и прояснениями. В южных регионах, за исключением Крыма и Запорожской области, возможны интенсивные ливни.
Об этом написала синоптика Наталья Диденко. По ее словам, днем на западе и севере страны дожди прекратятся, правда, ненадолго - осадки могут вернуться в ближайшее время.
Температура воздуха будет колебаться от +14 до +18 градусов, в южных областях - до +22, а на юго-востоке столбики термометров поднимутся до +25.
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В столице ночью и утром ожидается дождь, однако днем осадки утихнут. Температура воздуха в Киеве достигнет +16…+17 градусов.
Также синоптики предупреждают о возможности заморозков на почве ночью 8 мая, в частности в западных, северных и центральных регионах.
Ранее сообщалось, что в Украине ожидается существенное понижение температуры. В ближайшие дни возможны заморозки, дожди, а иногда даже мокрый снег.
Раньше мы рассказывали, какие области обойдет непогода и где удержится сухая погода.
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