Неделя начинается с мощной магнитной бури: опасные даты и как защититься

В понедельник, 5 августа, мощность геомагнитного шторма составляет шесть баллов из 9 возможных. Такие магнитные бури относятся к опасному красному уровню.

Согласно данным сервиса Meteoagent, опасный период, продолжавшийся на выходных, должен завершиться в этот же день. Уже во вторник предварительно геомагнитное поле вернется в спокойное состояние.

Магнитная буря в августе. Источник: Meteoagent Магнитная буря в августе. Источник: Meteoagent

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Магнитные бури могут оказывать влияние на людей по-разному. Особенно опасны они для метеозависимых, беременных, детей, стариков и людей с хроническими заболеваниями.

Магнитные бури могут вызвать головную боль, головокружение, нарушение сна, смену настроения и общий дискомфорт. Люди, имеющие определенные медицинские состояния, такие как мигрень, могут быть более подвержены ощущению влияния магнитных бурь.

В периоды геомагнитных возмущений важно пить достаточное количество воды для обеспечения гидратации, поскольку стресс и физические воздействия могут увеличивать потребность организма в жидкости.

Ранее учёные объяснили, что Солнце-зомби однажды может разорвать Землю.

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