Недорогая модель Citroen вышла на рынок в Украине (фото)
Украинские автомобилисты получили возможность оценить обновленный коммерческий фургон Citroen Jumpy 2024. Модель претерпела существенные изменения как снаружи, так и внутри.
Облик автомобиля стал более современным благодаря переосмысленной передней части. Салон также претерпел обновления: теперь водитель и пассажиры могут наслаждаться информацией на 10-дюймовой цифровой приборной панели и управлять мультимедийной системой с помощью 10-дюймового сенсорного экрана, сообщает ООО "Пежо Ситроен Украина".
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Citroen Jumpy 2024 предлагается в Украине в двух вариантах длины кузова:
- L2: Этот вариант имеет длину 4,98 м и грузовой отсек объемом 5,3-5,8 куб. м. Он идеально подойдет для перевозки грузов протяженностью до 3,6 метра и весом до 1375 кг.
- L3: Длина этого варианта составляет 5,33 метра, а объем грузового отсека – 6,1-6,6 куб. м. Максимальная длина груза, который можно перевозить в этом фургоне, достигает 4 метров, а грузоподъемность – 1335 кг.
Оба варианта оснащены 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 145 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Средний расход топлива составляет от 7,4 до 8,1 литра на 100 километров пробега, а максимальная скорость – 170 км/ч.
Несмотря на свои коммерческие характеристики, Citroen Jumpy 2024 может похвастаться достаточно богатым оснащением. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен кондиционером, круиз-контролем с ограничителем скорости, камерой заднего вида, парковочными датчиками, системой ESP и контролем давления в шинах.
Цены на Citroen Jumpy 2024 : L2 от 1 289 400 грн, L3 – от 1 334 100 грн с НДС.
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