Недорогие, но надежные: топ популярных авто с пробегом

Некоторые водители уверены, что настоящую надежность могут гарантировать только дорогие автомобили. Однако на самом деле и среди доступных моделей с пробегом есть немало стоящих вариантов.

Издание SlashGear обнародовало список из 12 наиболее надежных подержанных автомобилей, которые можно приобрести по умеренной цене на вторичном рынке. По словам специалистов, эти машины демонстрируют высокую выносливость и редко нуждаются в серьезном ремонте.

Для формирования рейтинга была проанализирована информация из авторитетных источников, включая JD Power, KBB, iSeeCars, NHTSA и т.д. Также учтены экспертные оценки журналистов издания.

ТОП-12 надежных и недорогих автомобилей с пробегом:

Toyota Prius (2020)

Honda Civic (2022)

Lexus UX (2020)

Шевроле Импала (2020)

Subaru WRX (2020)

Kia Soul (2022)

Mazda MX-5 Miata (2021)

Toyota Corolla (2022)

Ford Mustang (2020)

Kia Sedona (2020)

Мазда 6 (2021)

Toyota Camry (2021)

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В список попали даже несколько спортивных моделей – в частности, Mazda MX-5 Miata и Ford Mustang, которые получили высокую оценку за надежность.

Также в перечне – кроссоверы Lexus UX и Kia Soul, отличившиеся качественными двигателями.

А для ищущих семейный автомобиль хорошим выбором станет Kia Sedona. Этот минивэн отличается не только надежностью, но и высоким уровнем безопасности.

Напомним, назван самый популярный автомобиль среди покупателей в мире.

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