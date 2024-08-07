'Нефтегаз' изменил правила подачи показателей газа: как передавать

Каждый месяц украинские потребители обязаны предоставлять показатели счетчиков коммунальных услуг. Однако компания "Нефтегаз" сообщила о технических сложностях с функционированием личного кабинета пользователей.

Эту информацию обнародовало РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Нафтогаза".

Обычно клиенты "Нафтогаза" должны подавать показатели до 5 числа следующего за расчетным месяцем. Однако на этот раз срок был продлен до 7 числа из-за технических проблем с личным кабинетом.

"Нафтогаз" прокомментировал ситуацию, отметив: "Мы продлили срок, чтобы у вас было достаточно времени для передачи показаний. Осознавая неудобства, вызванные техническими проблемами, мы сделали все возможное для вашего покоя. Сейчас работаем над восстановлением всех сервисов и благодарны за ваше понимание."

Для передачи показаний газового счетчика доступны альтернативные методы:

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