'Нафтогаз' змінив правила подачі показників газу: як передавати

Щомісяця українські споживачі зобов'язані надавати показники лічильників комунальних послуг. Проте компанія "Нафтогаз" повідомила про технічні складнощі з функціонуванням особистого кабінету користувачів.

Цю інформацію оприлюднило РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Нафтогазу".

Зазвичай клієнти "Нафтогазу" мали подавати показники до 5 числа наступного за розрахунковим місяця. Однак цього разу термін було продовжено до 7 числа через технічні негаразди з особистим кабінетом.

"Нафтогаз" прокоментував ситуацію, зазначивши: "Ми подовжили термін, щоб ви мали достатньо часу для передачі показань. Усвідомлюючи незручності, спричинені технічними проблемами, ми зробили все можливе для вашого спокою. Наразі працюємо над відновленням усіх сервісів і вдячні за ваше розуміння."

Для передачі показань газового лічильника доступні альтернативні методи:

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