Нефтеперерабатывающий завод Транснефти загорелся в российском Усинске после взрыва (фото, видео)

Во вторник, 6 августа, в Республике Коми в россии загорелся нефтеперерабатывающий завод. Это нефтеперерабатывающее предприятие "Транснефти", находящееся в Усинске.

По данным российских пабликов, пожар на Усинском НПЗ начался после взрыва. Что его повлекло за собой, пока не сообщается.

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На видео с места инцидента видно пламя и высокий столб черного дыма, поднимающегося над территорией предприятия. "Где-то линия вспыхнула. Жестокое возгорание, утечка, взрыв был", - прокомментировал инцидент один из сотрудников предприятия.

Пожар на НПЗ в Коми. Источник: Скриншот с видео Пожар на НПЗ в Коми. Источник: Скриншот с видео

Пожар на НПЗ в Коми. Источник: t.me/respublikakomi Пожар на НПЗ в Коми. Источник: t.me/respublikakomi

Пожар на НПЗ в Коми. Источник: Скриншот с видео Пожар на НПЗ в Коми. Источник: Скриншот с видео

"Всех сотрудников эвакуировали, на место идут пожарные. Причины чрезвычайного происшествия пока неизвестны", – пишут российские СМИ.

На днях в Ростовской области рф масштабный пожар произошел вблизи нефтебазы в городе Азов.

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