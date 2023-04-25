Негативная энергетика дома: как распознать и действенные способы избавиться

В любом доме могут поселиться отрицательные и даже злые силы. Они влияют на психоэмоциональное состояние живущих там, на здоровье, денежный поток и отношения в семье.

Есть несколько действенных способов, благодаря которым легко распознать отрицательную энергетику. Не стоит игнорировать проблему, а после обнаружения ее нужно устранить.

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Что свидетельствует об отрицательной энергетике дома?

Плохими "звоночками" являются следующие проблемы:

часто бьется посуда, ломается сантехника/бытовые приборы (учтите, что такие вещи могут выйти из строя из-за их старости или неправильного использования);

в дом лезут насекомые и другие вредители,

комнатные растения не могут прижиться и увядать,

домашние животные бегут из дома, или умирают,

вещи просто исчезают,

частые проблемы с проводкой,

при закрытых дверях и окнах ощущаются сквозняки.

Если человек живет в таком доме, то часто чувствует себя сонным и уставшим. Им могут сниться плохие сны. Также они испытывают тревогу и страх без оснований.

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Как может появиться плохая энергия в жилище?

Негатив в жилище можно принести с улицы. На атмосферу также влияют чужие вещи, которые есть дома, или завистники желают вам зла.

Вот в многоквартирном доме ситуация похуже, ведь там эмоции других людей могут проектироваться на вас.

Как избавиться от негативной энергетики

Прежде всего, нужно начать с себя: отдохните, расслабьтесь, посмотрите фильм или очистите дом от старых и ненужных вещей.

1. Священная вода. Со стаканом священной воды пройдите домой, читая молитву. Окропите все предметы в доме, особенно углы.

2. Свечи. С тремя зажженными церковными свечами нужно обойти жилье по часовой стрелке с начальной точкой – входная дверь.

Особое внимание уделите спальне, где со свечами в правой руке трижды нужно перекрестить кровать. Когда свечи догорят, выбросьте их в помойку. После этого помойте руки с мылом и солью.

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3. Очистка солью. Для этого нужно соляной раствор (на 5 литров воды нужно добавить 5-7 ст. ложки соли). Перелейте в пульверизатор и разделайте квартиру, а по углам расставьте соль.

Кроме этого, мягкую мебель и ковры посыпьте солью, а через час это убирайте.

Напомним, что кошелек нужно настроить на денежный поток и финансовый характер. Если же туда помещать все без разбора, будет создаваться энергетический шум, чем отпугнуть средства.

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