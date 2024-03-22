Неизвестные расстреляли посетителей Crocus City Hall в Подмосковье и подожгли здание (фото и видео)

В подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба перед началом выступления группы "Пикник".

После того, как в здании раздались взрывы, концертный зал вспыхнул, находившиеся внутри люди оказались заблокированными в горящем здании.

российские СМИ пишут, что в результате стрельбы около 150 человек пострадали и более 40 погибли.

В "Крокусе Сити Холла" начала разрушаться кровля.

По данным российских пабликов, в группу, начавшую расстрел, выходило по меньшей мере 5 вооруженных людей. Хотя находившиеся в здании очевидцы смогли выбраться, заявили, что стрелков было около 20.

Что известно в эту минуту:

Крыша дома практически полностью охвачена огнем, люди просят о помощи;

По словам очевидцев, террористов было как минимум пять и все с бородами. Вышедшие из здания заявляли о минимум 20 "террористах". Они действовали как подготовленные и обученные боевики;

В момент прохода в здание они убили охранников и стоящих у дверей людей, а затем заблокировали главный вход;

Террористы вооружены автоматами АКМ, некоторые несут на себе разгрузку с разными боеприпасами;

Как минимум у двух из нападавших были рюкзаки, возможно, с зажигательной смесью;

На место направлено более 50 бригад скорой помощи, вертолеты, Росгвардия и СОБР.

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Во время стрельбы в "Крокусе" могли находиться 6200 человек - почти все билеты на концерт группы "Пикник" были распроданы. В целом максимальная емкость зала в "Крокусе" - более 9500 человек.

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