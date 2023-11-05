Некоторые мужчины могут уехать за границу во время войны: основания

Мужчины со статусом "одинокого отца" могут уехать за границу во время войны. В частности, для обретения этого статуса нужно не состоять в браке и воспитывать и содержать ребенка без участия другого из супругов в жизни малышей.

Об этом сообщил адвокат Владимир Крекотен в Instagram. Он отметил, что важно доказать факт воспитания и содержания ребенка самим отцом.

"Расторжение брака и установление места жительства ребенка с истцом, что предусматривает обязанность родителя по содержанию и воспитанию ребенка не доказывают факт отсутствия участия матери в воспитании ребенка и, соответственно, не подтверждает наличие у истца статуса "одинокий отец", – сказал адвокат.

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Список документов, доказывающих факт самостоятельного воспитания ребенка:

Свидетельство о смерти матери;

решение суда о лишении родительских прав;

определение суда о розыске ответчика по делу по иску о взыскании алиментов;

решение суда о признании лица безвестно отсутствующим или умершим;

решение суда о признании лица недееспособным или о помещении в психиатрическую больницу для предоставления стационарной психиатрической помощи;

справка о нахождении матери под арестом, следствием, на принудительном лечении, в местах лишения свободы;

акт, составленный социально-бытовой комиссией, созданной первичной профсоюзной организацией или любой другой комиссией, образованной на предприятии, в учреждении, организации или акт исследования комитетом самоорганизации населения, в котором со слов соседей подтверждается факт отсутствия участия матери в воспитании ребенка;

Справка из школы или сада о том, что мать не участвует в воспитании ребенка.

Адвокат Владимир Крекотен отметил, что также можно добавить документы, подтверждающие факт уклонения матери от уплаты алиментов.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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Н