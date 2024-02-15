Некоторые пенсионеры могут получить надбавки в феврале: кого это касается
Какие прибавки к пенсии доступны в феврале
Украинские пенсионеры могут оформить себе надбавки к пенсии. Таким образом, их выплаты могут значительно увеличиться. Ежемесячно растут пенсии украинцев, достигающих определенного возраста.
Об этом пишет 24tv.ua. Есть и другие надбавки, доступные пенсионерам. За подробной информацией обращайтесь в Пенсионный фонд Украины.
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Возрастные надбавки:
В этом году надбавки получат:
- 70-74 года: +300 грн.
- 75-79 лет: +456 грн.
- 80 лет и старше: +570 грн.
Важно:
- Возрастная надбавка начисляется автоматически, без дополнительного обращения в ПФУ.
- Ее получают только пенсионеры, чья пенсия меньше 10 340,35 грн.
Другие доступные надбавки:
- За воспитание ребенка 150 грн. ежемесячно.
- За сверхурочный стаж: рассчитывается индивидуально.
Надбавка за сверхурочный стаж:
- За каждый год стажа более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин пенсия увеличивается на 1%.
- Максимальная прибавка не может превышать 1% минимальной пенсии по возрасту (23,61 грн. по состоянию на 01.01.2024).
- Для получения этой надбавки:
- Обратитесь в ПФУ.
- Предоставьте документы, подтверждающие стаж.
Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.
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