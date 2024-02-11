Некоторые пенсионеры с начала весны могут потерять выплаты: о чем следует знать

Как подтвердить лицо, чтобы не потерять пенсию

Пенсионеры, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, рискуют остаться без выплат весной. Чтобы этого не произошло, им нужно пройти идентификацию до 31 марта 2024 года.

Пройдите идентификацию сейчас, чтобы сохранить свои пенсионные выплаты. Детальнее об идентификации пенсионеров читайте на сайте Канал 24 или на вебпортале Пенсионного фонда Украины.

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Существует три способа пройти идентификацию:

1. В отделении Пенсионного фонда или Сбербанка.

2. Через вебпортал Пенсионного фонда в режиме видеоконференцсвязи:

Зайдите на веб-портал электронных услуг ПФУ.

Перейдите на вкладку "Идентификация в режиме видеоконференции".

Заполните форму, указав личные данные, документы, удостоверяющие личность, контактную информацию, способ проведения видеоидентификации и, при необходимости, дополнительные услуги.

Разместите идентификационные документы (паспорт, пенсионное удостоверение, идентификационный код, свидетельство о рождении, трудовая книжка и т.п.).

Подайте заявку.

Дождитесь звонка от уполномоченного работника ПФУ для согласования времени и способа проведения видеоидентификации.

3. За границей – в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

Важно!

Если вы не пройдете идентификацию, выплаты пенсии будут приостановлены, но будут накапливаться на вашем счете.

Видеоидентификация осуществляется в течение 30 календарных дней, но не ранее 10 рабочих дней с даты подачи заявки.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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