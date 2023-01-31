Некоторые украинские пенсионеры могут получить одноразово 20 тысяч гривен: кого это касается

Пенсия в Украине - кто из пенсионеров может получить разовую выплату к пенсии в 20 тысяч гривен

Некоторые пенсионеры могут получить разовую выплату к пенсии в размере 20 000 гривен. Такая возможность доступна военным пенсионерам.

Речь идет об участии в ежемесячных розыгрышах 20 тысяч гривен от ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Акция продлится по розыгрышу денег с 15 января по 15 мая 2023 года.

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Чтобы принять участие в акции, военные пенсионеры должны оформить пенсионную карточку в ПриватБанке. Это доступно двумя способами:

Оффлайн. Пенсионеру нужно обратиться в любое отделение банка с паспортом и кругом налогоплательщика (ИНН). После открытия карты нужно подписать заявление на перечисление пенсии на карту банка. После ПриватБанка берет на себя все формальности по оформлению документов в Пенсионном фонде Украины.

Онлайн. Для этого нужен смартфон и приложение Приват24. Для этого подготовьте фото своих документов и пройдите регистрацию в Приват24, где можно самостоятельно оформить свою пенсионную карту. Добавьте новую карту как способ получения пенсии на онлайн-портале Пенсионного фонда. С подробной инструкцией можете ознакомиться по ссылке.

Для участия в акции не нужно специально регистрироваться. Поскольку все получатели военной пенсии, это делают через ПриватБанк, принимают участие в розыгрыше автоматически.

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В акции выберут трех победителей (по одному ежемесячно):

1-й розыгрыш – 15.03.2023;

2-й розыгрыш – 14.04.2023;

3-й розыгрыш – 15.05.2023.

Напомним, что у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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