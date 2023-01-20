Некоторые украинцы будут получать дополнительную пенсию: кого это касается

Пенсия в Украине - кто будет получать дополнительную пенсию и что такое накопительная пенсия

Украина готовится к внедрению накопительной пенсионной системы. Ее должны запустить по окончании войны.

Это означает, что у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Нынешние пенсионеры будут получать то, что им удалось заработать за свой трудовой стаж.

По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, накопления сохранят благодаря инвестициям и усиленному контролю за пенсионными фондами. Соответствующий законопроект находится в стадии разработки.

"Нет единого универсального инструмента, как обеспечить сбережение накоплений. Но мы понимаем, что есть комплекс инструментов, на которые следует полагаться, чтобы обеспечить защиту инвестиций от инфляции", – сказал чиновница в эфире национального телемарафона.

Марчак объяснила, что речь идет о комбинации инвестиционных инструментов. Это нужно, чтобы были умеренные риски и максимально возможна доходность вкладов. Также важно обезопасить украинцев от любых возможных махинаций и манипуляций с деньгами.

По ее словам, значительная часть реформы направлена на обеспечение качественного надзора, проверки информации и действий всех участников. В частности, рассматривают усиление ответственности руководства каждого пенсионного учреждения, которое будет допущено к заключению соглашений. Это необходимо, чтобы минимизировать риски мошенничества и некомпетентного управления. В украинском правительстве также рассматривают средства финансирования таких отчислений.

Чиновница рассказала об уменьшении налогов для использования средств для накопления. Однако это будет снижение единого социального взноса.

"Внедрение накопительной пенсионной системы на первом этапе или в целом из-за уменьшения ЕСВ может привести к уменьшению ресурса Пенсионного фонда. Но будем реалистами – уже сегодня государство в значительной степени, примерно на 40%, финансирует Пенсионный фонд. Сейчас есть много предложений экспертов о том, что возможно финансирование взносов нужно будет обеспечить не из-за уменьшения ЕСВ, а из-за другой конфигурации – уменьшения других налогов", — подчеркнула Марчак.

Напомним, что украинское правительство запускает пенсионную реформу. В частности, речь идет о накопительной пенсионной системе. Ожидается, что взносы в Пенсионный фонд будут идти как от работодателя, так и государства на паритетной основе. Больше о накопительной пенсии читайте в нашем материале.

В Украине граждане, ставшие почетными донорами, имеют право на получение надбавки к пенсии. Ее размер – 10% от прожиточного минимума.

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