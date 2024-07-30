Некоторые украинцы имеют право на получение 10 месячных пенсий: подробности

Некоторые украинцы, выходящие на пенсию, могут претендовать на единовременную выплату, которая эквивалентна сумме десяти пенсий. Такая финансовая поддержка предоставляется отдельным категориям работников.

Как указано на сайте ПФУ, эти деньги могут получить медицинские работники, при условии, что они не имеют других источников пенсионного обеспечения, работали в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности и накопили достаточный страховой стаж.

Отметим, что для определения права на получение указанной помощи в страховой стаж включаются периоды занятости в государственных и коммунальных учреждениях на должностях, входящих в перечень, утвержденный решением Кабмина.

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Право на получение финансовой помощи, которая эквивалентна десяти месячным пенсиям определяет закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для назначения пенсии по возрасту и получения данной финансовой помощи нужно подать документы, удостоверяющие соблюдение необходимых критериев. К соответствующим документам относятся:

Удостоверение личности

Трудовая книжка

Документы, подтверждающие страховой стаж

Следует отметить, что работники должны занимать соответствующие должности в момент достижения пенсионного возраста. Для мужчин этот стаж составляет 35 лет, для женщин – 30 лет.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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