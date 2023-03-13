Некоторые украинцы могут получить пенсии на 50% больше: подробности

В этом году у украинцев трижды произойдет повышение пенсионных выплат. Первый этап пройдет в марте, а в дальнейшем индексации выплат следует ожидать в апреле и июле.

Однако украинцы могут получить увеличенные пенсии благодаря определенным условиям. Речь идет о более позднем выходе на пенсию, пишет издание "На пенсии".

"Пенсионеры, которые после достижения 60 лет и при наличии необходимого количества стажа примут решение отказаться от пенсии и продолжать работать, при выходе на пенсию им будет установлена надбавка за сверхстаж. Не нужно путать с получением пенсии и совмещением работы, тогда как работающий пенсионер имеет право на перерасчеты", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что для повышения пенсии следует отказаться от выплат и продолжать работать.

"Согласно статье 29 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", при более позднем назначении пенсии ее основной размер увеличивается: на 0,5% - за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста при отсрочке выхода на пенсию сроком до пяти лет и на 0,75% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, если отсрочка составляет более пяти лет", – пишет издание.

Отмечается, что отсрочка пенсии в год дает увеличение к пенсии в размере 6%, на два года - 12%.

"Если же отсрочка, например, на 6 лет, то основной размер пенсии вырастет на 54% по сравнению с тем, который мог бы быть сначала. То есть если вы после 60 лет еще проработаете хотя бы 6 лет, то основной размер пенсии увеличится на 54%", – пишет издание.

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