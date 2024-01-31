Некоторые украинцы получат прибавку к пенсии: что для этого нужно
Некоторые пенсионеры могут получить дополнительную прибавку к пенсии. В частности, это касается тех пожилых людей, которые не работают, не зарегистрированы как ФЛП и содержат детей младше 18 лет.
Об этом сообщило издание "На пенсии". Согласно постановлению Кабмина №654 "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан", такую надбавку будут выплачивать за каждого ребенка.
Кроме этого, доплату могут назначить к следующим видам пенсионных выплат:
- по возрасту;
- по инвалидности;
- за выслугу лет.
Что нужно для назначения надбавки к пенсии на детей
Прибавку к пенсии на ребенка могут назначить только родителю. Однако доплата не предусмотрена на детей, являющихся лицам с инвалидностью с детства или детьми с инвалидностью.
Пенсионер должен предоставить перечень документов, подтверждающих, что гражданин не получает доход, являющийся базой начисления ЕСВ. Речь идет о:
- трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц;
- копию приказа об увольнении с работы;
- данные о застрахованном лице;
- сведения об отсутствии государственной регистрации ФЛП.
В то же время лицам со статусом ВПЛ факт увольнения с работы будет устанавливаться на основании личного заявления. Также пенсионер должен указать время, с которого он не работает.
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Для того чтобы назначили надбавку к пенсии, нужно предоставить следующие документы:
- заявление о назначении или перерасчете пенсии;
- паспорт;
- ИНН;
- трудовую книжку или другие документы, подтверждающие, что пенсионер не работает и не занимается предпринимательской деятельностью;
- свидетельство о рождении ребенка, находящегося на иждивении пенсионера;
- справку с места жительства о пребывании на иждивении или о совместном проживании;
- справку от органа соцзащиты о неполучении пособия на ребенка.
Заявление и документы можно подать через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда или лично в территориальный сервисный центр ПФУ.
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