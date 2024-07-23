Некоторых пенсионеров могут мобилизовать: кого касается

Поддержка украинских вооруженных сил является крайне важной, поэтому в стране сейчас активно проводится мобилизационный процесс. Согласно информации от Министерства обороны, пенсионеры силовых структур также должны вставать на учет.

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин во время телемарафона объяснил, что к мобилизации могут быть привлечены отдельные категории пенсионеров. Об этом пишет 24 канал.

"Государственные служащие, которые являются военнообязанными и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях. Речь идет о том, что эти люди также на воинском учете и также могут быть привлечены в Силы обороны", – сообщил он.

Лазуткин подчеркивает, что согласно последним законодательным изменениям, пенсионеры, которые служили в военных и других силовых ведомствах, обязаны стоять на воинском учете. Это касается тех, кто выходит на пенсию после работы в Министерстве обороны, Национальной полиции и т.д.

Напомним, ранее адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК заставить пройти в военкомат.

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