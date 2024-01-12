Некоторым пенсионерам дважды повысят пенсии в этом году: кто получит больше денег

В 2024 году украинских пенсионеров ожидает масштабная индексация выплат. Кроме этого повышения выплат ожидает и 65-летних граждан.

С 1 января 2024 г. в Украине вырос размер минимальной зарплаты. Теперь он составляет 7100 грн. Согласно законодательству 65-летние пенсионеры не могут получать менее 40% от этого показателя.

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При этом необходимо наличие страхового стажа:

для мужчин – 35 лет,

для женщин – 30 лет.

Соответственно, у пенсионеров, достигших 65-летия и имеющих необходимый стаж, пенсия вырастет с 2680 до 2840 грн.

Это повышение произойдет автоматически, без необходимости подавать какие-либо документы.

Второй раз пенсия 65-летних пенсионеров вырастет в апреле, когда минимальная зарплата увеличится еще раз до 8 000 грн. Следовательно, получатели пенсий смогут рассчитывать на увеличение минимальной пенсии до 3 200 грн.

Это повышение также произойдет автоматически.

Таким образом, пенсии 65-летним пенсионерам в 2024 году возрастут дважды – в январе и апреле. Общее повышение составит 22%.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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