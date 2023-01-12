Некоторым пенсионерам в Украине могут сократить выплаты: кто попадает в список

В Украине, согласно законодательству, у пенсионеров могут отчислить из пенсий некоторые суммы средств. Это происходит в случаях, когда нужно уплатить возмещение ущерба.

В частности, речь идет об ущербе, нанесенном пенсионером, содержании семьи, то есть алиментах, или возврате полученных лишних сумм заработной платы. Об этом пишет businessua.com.

Отмечается, что вычислить с пенсии средства могут только из судебных решений, постановлений, постановлений и приговоров (относительно имущественных взысканий), исполнительных надписей нотариусов и других документов.

Размер отчисления из пенсии исчисляется из суммы, причитающейся пенсионеру к выплате. По закону может быть отчислено не более 50% пенсии:

на содержание членов семьи (алименты);

на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций;

на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным причинением вреда здоровью, а также в связи со смертью потерпевшего;

на возврат полученных излишних сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

В то же время из других видов взысканий у пенсионера могут отчислить не более 20% пенсионных выплат.

Напомним, что в 2023 году ожидается ряд изменений, которые будут касаться пенсионеров. Главным событием станет индексация пенсионных выплат. Однако у большей части пенсионеров пенсия вырастет всего на 5%. Особое внимание будет уделено индексации пенсий госслужащим и ученым.

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