Некоторым пенсионерам вдвое поднимут выплаты в марте: кого это касается

Некоторым пенсионерам в 2024 году удастся получить двойное повышение пенсионных выплат – в марте и апреле. Следите за новостями, чтобы быть в курсе актуальных изменений в пенсионном законодательстве!

Те, чьи пенсии меньше минимальных, получают специальную надбавку. После индексации эта прибавка будет аннулирована, но компенсирована благодаря повышению при индексации. Об этом пишет 24 канал.

Кому ждать два повышения?

Пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста и имеющим полный страховой стаж: 30 лет для женщин и 35 для мужчин.

Их выплаты составляют не менее 40% минимальной заработной платы в Украине.

Почему двойное?

Сначала, в январе 2024 года, минимальная зарплата выросла до 7 100 грн, что и должно повлечь за собой повышение пенсий. Однако власти перенесли это повышение на март.

Поэтому в марте минимальная пенсия для вышеупомянутых категорий пенсионеров вырастет до 2840 грн.

А уже в апреле минимальная зарплата снова поднимется до 8 000 грн., что автоматически приведет к увеличению пенсионных выплат до 3 200 грн.

Кому не ожидать повышения?

Индексация пенсий в марте 2024 года по коэффициенту 13% не будет касаться: Получателей максимальных пенсий. Пенсионеров, вышедших на пенсию за последние 3 года. Пенсионеров, чьи выплаты меньше минимальных.



Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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