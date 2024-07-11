Немецкая оппозиция хочет возвращать военнообязанных беженцев в Украину: что известно

В Украине продолжается мобилизация, однако многие военнообязанные мужчины находятся за границей и не планируют возвращаться. Глава немецкой партии ХДС/ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия поможет вернуть военнообязанных украинских мужчин, если немецкое правительство возглавит его партия.

По его словам, Германия ужесточит свою политику в отношении Украины. Об этом сообщает Merkur.

Зедер добавил, что его партия поддержала бы отправку украинцев, подлежащих военной службе, "если Украина попросит нас об этом". Он отметил, что также хочет положить конец автоматическому праву украинцев на выплаты.

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Кроме того, глава оппозиционной партии заявил, что вступление Украины в НАТО пока не обсуждается.

"Предложение членства сейчас, в разгар войны, означало бы, что с этого момента у НАТО будет обязанность оказывать помощь. Это сделало бы нас воюющей стороной. Мы явно против этого", – отметил он.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто сможет получить автоматическую отсрочку от мобилизации.

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