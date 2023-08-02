Немецкие археологи обнаружили многовековой корабль в Балтийском море (фото)

В юго-западной части Балтийского моря водолазы обнаружили остатки 400-летней крушения корабля. Ученые надеются, что обломки дадут понять роль Любека в центре Ганзейского союза.

Благодаря хорошей подводной видимости и погодным условиям работы были завершены досрочно. Затонувший корабль лежал на глубине 11 метров, сообщает DW.

Отмечается, что судно было обнаружено случайно, во время плановой съемки региональным Управлением водоснабжения и судоходства (WSA). Считается, что судно было построено в Голландии около 1650 года.

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Черные пятна на некоторых грузах, найденных вместе с парусником среднего размера, свидетельствуют о том, что корабль мог затонуть в результате пожара. По предварительным данным, судно, вероятно, направлялось в Любек из Скандинавии, когда оно затонуло.

Среди груза судна были бочки с оксидом кальция, который часто называют негашеной или жженой известью, материалом, обычно используемым для строительства жилья в то время. Около 170 бочек вытянут в течение следующих нескольких дней.

Ученые говорят, что находка, возможно, связана с кораблекрушением 1680 года, о которой говорится в документах, хранящихся в архивах города.

Напомним, в Мексике обнаружили останки с черепами в форме сердец.

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